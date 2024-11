Conferenza stampa – Lobotka: “Mi sento bene, vorrei giocare tutta la partita. Vediamo se ci riuscirò”

Stanislav Lobotka, è intervenuto in conferenza stampa, per parlare della sua attuale condizione fisica. Contro l’Inter è entrato per appena 31 minuti nel finale di gara e oggi è occupato in Nazionale, per le gare di Nations League. Queste le sue parole: “Mi sento bene, i muscoli non mi hanno fatto male al rientro e questa è la cosa più importante. Dovevo stare attento, ma sapevo di poter tornare per l’Inter e ora la Svezia. Vorrei giocare tutta la partita, vediamo se ci riuscirò. C’è differenza tra correre con o senza palla”.

Fonte foto in evidenza — Archivio —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Ferrara: “Scudetto? Inter più attrezzata, ma se la giocano in quattro”

Graziani: “Oggi Kean incide più di Lukaku. Lui come Lautaro, manca la preparazione atletica”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Silvia Provvedi: “L’amore vince sulla distanza”