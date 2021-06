Calciomercato: Senesi vuole il Napoli, ma prima va sfoltita la rosa

Il Mattino nella sua edizione odierna fa il punto della situazione sulla difesa del Napoli. L’addio di Maksimovic ormai imminente costringerà il club a cercare un nuovo centrale, ma prima di acquistare serve vendere. Il pacchetto difensivo conta come centrali Koulibaly, Manolas, Rrahmani e Luperto, rientrato dal prestito al Crotone e ciò blocca l’operazione che porta a Marcos Senesi. Il centrale del Feyenoord, stando a quanto si legge, non vedrebbe l’ora di vestire la maglia azzurra ma ad ora la trattativa non può andare in porto. La necessità è quella di sfoltire la rosa.