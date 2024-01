Lazio, tre assenti contro il Napoli: la probabile formazione

L’edizione odierna de Il Messaggero ha riportato la probabile formazione della Lazio in occasione del match contro il Napoli.

Domenica 28 gennaio andrà in scena la sfida di campionato tra Lazio e Napoli.

Il Messaggero ha fatto il punto della situazione sul club biancoceleste, riportato qualche probabile scelta di formazione da parte di Maurizio Sarri.

“Comincia ad avvicinarsi il ritorno in campo in Serie A per la Lazio. I biancocelesti vedono all’orizzonte lo scontro diretto col Napoli all’Olimpico e sanno di non poter sbagliare. Sarri non avrà a disposizione Immobile e Zaccagni per squalifica e Patric per infortunio, ma considerando anche le tante assenze dei campani quella di domenica sarà una grande occasione per proseguire la corsa al quarto posto. Il club capitolino tra l’altro è reduce da quattro vittorie di fila in Serie A e inanellare la quinta significherebbe ottenere un record per il Comandante da quando è arrivato nella Capitale. In attesa di quello che diranno le prove tattiche, domenica col Napoli si vedrà il solito 4-3-3, ma Sarri pretenderà un segnale dopo la brutta prestazione in Supercoppa contro l’Inter. Al momento i posti in dubbio sono tre. In primis sulla fascia della difesa, con Lazzari e Pellegrini che si giocano una maglia come al solito. Poi a centrocampo non dovrebbero esserci problemi per Rovella, ieri gestito per qualche acciacco pregresso. In caso contrario toccherebbe a Cataldi nella linea con Guendouzi e Luis Alberto. Davanti infine molto dipenderà da Castellanos. Se avrà il via libera dal 1′ toccherà a lui al centro del tridente, altrimenti partirà dalla panchina con Felipe Anderson spostato falso nueve.”

