Corriere dello Sport – Le conferenze di Conte sono un godimento: risponde con pazienza e attenzione

L’edizione odierna del quotidiano, si è soffermata sulla conferenza stampa di Antonio Conte, in vista del match contro il Como: “Le conferenze di Conte sono un godimento. In tenuta scura, come l’ultimo figlio di Juliette Gréco e dell’esistenzialismo. Spesso a braccia conserte, tormentando il polso con l’orologio, intrecciando le mani, guardando negli occhi l’interlocutore senza mai fulminarlo, con quella voce da grattugia, molto cinematografica, Conte risponde sempre con pazienza e attenzione. Da pastore evangelico. Ma senza la spocchia di quelli che, e sono molti, vogliono rivelare il verbo del pallone. Ieri ha risposto su tutto, su Lukaku, il Como, Fabregas, Kvaratskhelia, varie e eventuali, concedendosi anche una franca risata. E sulla questione-scudetto non si è scomposto”.

Fonte foto in evidenza — Archivio —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Llorente: “Occhio al Napoli per lo scudetto”

Mario Rui torna ad allenarsi in gruppo

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Ferrara si trasforma in una città da brivido per Halloween