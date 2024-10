Radio Marte – Corbo: “Conte dice certe cose perché deve! È giusto che i tifosi sognino”

L’editorialista de la Repubblica, Antonio Corbo, è intervenuto in diretta a Forza Napoli Sempre: “I tifosi del Napoli sono così arguti che Conte dice certe cose perché deve dirlo, perché deve mitigare questa atmosfera entusiasta. Non dico che bisogna suonare la grancassa, ma secondo me è giusto che i tifosi sognino.

Ed è corretto anche perché il sogno non è utopia, questo Napoli è veramente forte. E’ capace anche di battere i deboli, come è capitato col Monza. I tifosi hanno capito che se va tutto bene il Napoli può vincere davvero questo titolo. Il Napoli ha contenuti importanti, i calciatori stanno tutti sul pezzo, giocano con la vittoria cucita sulla pelle. Bisogna assecondare questa squadra, che ha carattere ed è, grazie a Conte, una schiacciasassi. Insomma i mezzi per lottare, in anticipo sui programmi, per lo scudetto li ha eccome, grazie anche agli investimenti di De Laurentiis.

Secondo me Lukaku non deve essere messo a confronto con Osimhen, perché ormai il nigeriano fa parte del passato e soprattutto, in modo ostinato, non ha voluto restare a Napoli. Invece il belga è uno che sta con piacere in azzurro e va sostenuto”.

