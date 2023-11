TMW – Le pagelle di Raspadori: “Fa da assist-man e segna un gol importantissimo”

Il portale online ha valutato la performance di Giacomo Raspadori, con la numero 10 della Nazionale italiana di Luciano Spalletti:

Raspadori 7.5 – In partite in cui devi sempre e comunque fare la partita la sua presenza è preziosa. Dopo 13 minuti trova il gol, ma viene annullato perché scatta in leggera posizione di fuorigioco. Poi veste i panni dell’assist-man e al 17esimo serve a Darmian un pallone perfetto per il gol che sblocca la partita. Nel finale segna un gol importantissimo.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

