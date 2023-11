La Gazzetta dello Sport – Rinnovo Osimhen, riaperti i dialoghi con il Napoli: contatti con ADL

L’edizione odierna del quotidiano, torna a parlare del rinnovo di Victor Osimhen. Il bomber del Napoli ha deciso di riaprire i dialoghi con la società, insieme al suo agente, dopo l’umiliazione legata al video su TikTok. Ad oggi la crisi sembrerebbe essere rientrata: “Oggi la situazione è diversa. De Laurentiis ha rivisto il procuratore del giocatore, le parti hanno ragionato sulla possibilità di riaprire una trattativa per il rinnovo ormai sopita da mesi. Non è ancora troppo tardi e sarebbe controproducente per tutti non fare un altro tentativo.

L’ultimo punto di stallo vedeva la società disposta a raddoppiargli l’ingaggio, arrivando fino a una decina di milioni all’anno, con un complesso nodo gordiano da sciogliere relativo all’importo di una clausola rescissoria. Dovrebbe essere superiore ai 100 milioni, ma resta da stabilire di quanto: la forbice era di circa 40, bisognerà capire se le prerogative saranno diverse. È condivisibile il timore del presidente di vederlo svalutato a causa della scadenza nel 2025 e resiste, seppur ancora un po’ flebile, la speranza che alla fine Osimhen si decida a rimanere”.

