La Gazzetta dello Sport – Leao-Milan, scintille con Maldini: è rottura totale. Non si parlano più.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, la situazione in casa Milan, per quanto riguarda il rinnovo di Rafael Leao è degenerata. Le condizioni contrattuali hanno causato una vera e propria lite tra le parti, portando ad una rottura totale.

“Non si parlano più. Adesso appare evidente la rottura tra Rafael Leao e il Milan. È finita nel congelatore la proposta di rinnovo rossonera per prolungare il contratto sino all’estate del 2027. E a determinare lo strappo decisivo è stato l’atteggiamento del portoghese sull’argomento-clausola. Nel dialogo delle scorse settimane, infatti, Rafael e la sua famiglia hanno indicato una priorità: far scendere il prezzo della clausola attuale da 150 milioni di euro sino a quota 70, al massimo 80 milioni. E il Milan non è neanche sfiorato dall’idea di dimezzare il valore del suo miglior giocatore. Al massimo Paolo Maldini e Ricky Massara avrebbero potuto prendere in esame l’opzione di eliminare del tutto la cifra di vendita, affidandosi alle quotazioni di mercato”.

Fonte foto: Instagram @iamrafaeleao93

