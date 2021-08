Calciomercato: brusca frenata nella trattativa Ounas-Marsiglia, questo il motivo

Gianluca Di Marzio nel corso del programma Calciomercato – L’originale, in onda su Sky aveva riportato di un’offerta del Marsiglia per Adam Ounas. La cifra offerta dal club francese era importante: 13 milioni di euro. A frenare il tutto però è stato Luciano Spalletti e la sua volontà di non privarsi dell’esterno algerino.