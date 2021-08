Napoli: ricorso squalifica Osimhen, il club si affiderà alla prova tv

Gli azzurri puntano a diminuire le giornate di squalifica di Osimhen

La Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna parla della squalifica di Victor Osimhen. Al centravanti sono state inflitte due giornate, dopo l’espulsione rimediata in Napoli-Venezia. L’accusa è di: “aver colpito, volontariamente, con uno schiaffo al volto un avversario con il pallone non a distanza di gioco”. Il Napoli ha annunciato che farà ricorso, appellandosi alla prova televisiva per dimostrare che la condotta di Osimhen non è stata violenta. L’obiettivo, ovviamente, è quello di riavere a disposizione l’attaccante per la sfida contro la Juve ma nel caso in cui il ricorso non venisse accolto, l’attaccante salterà anche la gara contro la squadra di Allegri.

