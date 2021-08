Pistocchi: “Serie A assegnata a Dazn per favorire la Superlega?”

Maurizio Pistocchi attacca: “Serie A assegnata a Dazn per favorire la Superlega?”.

Il giornalista Maurizio Pistocchi, attraverso il suo profilo Twitter, ha esposto i suoi dubbi in merito all’assegnazione della Serie A a Dazn, soprattutto per sottolineare le lamentele in seguito ai problemi di disservizio della prima giornata di campionato: “Sarebbe interessante sapere perché Dazn ha ottenuto i diritti della serie A, visto che tecnologicamente non è ancora in grado di assicurare la qualità garantita da Sky, e quale era lo scopo reale di questa operazione: magari favorire la Superlega?”

Sarebbe interessante sapere perché #dazn ha ottenuto i diritti della serieA, visto che tecnologicamente non è ancora in grado di assicurare la qualità garantita da Sky, e quale era lo scopo reale di questa operazione: magari favorire la #superlega? pic.twitter.com/JkkvOjVPaE — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) August 24, 2021

