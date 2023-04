Lecce-Napoli: le probabili formazioni, Raspadori favorito su Simeone

Le probabili scelte di Luciano Spalletti e Marco Baroni per Lecce-Napoli

Lecce-Napoli, gara valevole per il ventinovesimo turno di Serie A, si giocherà domani alle ore 19.00 allo stadio Via del Mare. La redazione di Sky Sport tenta di prevedere le scelte di formazione dei due tecnici per il match.

Questi i probabili schieramenti:

LECCE (4-3-3), probabile formazione: Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Gonzalez, Hjulmand, Maleh; Strefezza, Ceesay, Di Francesco.

NAPOLI (4-3-3), probabile formazione: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Elmas; Lozano, Raspadori, Kvaratskhelia.

