“El Pampa” Sosa: “Ognuno faccia come vuole, ma allo stadio si va per tifare!”

E’ un periodo stranamente complicato nel panorama del tifo napoletano. Negli ultimi giorni a fare più rumore sembrano le questioni extra campo. Roberto Pampa Sosa, ex attaccante del Napoli, è intervenuto sul canale Twitch di Tuttonapoli commentando tra i tanti temi anche quello delle tensioni fra tifo organizzato e società.

“Mi dispiace molto, bisogna sostenere la squadra fino al 96′, come i napoletani hanno sempre fatto, e poi dopo si possono fare tutte le critiche. Allo stadio bisogna solo tifare. Il pubblico napoletano è tra i migliori al mondo nel sostegno, mi dispiace e spero che i problemi si possano risolvere o comunque trattarli fuori dallo stadio anche se so che forse è proprio lì che ci si può far notare.

Ma lo scudetto è un grande obiettivo, manca da oltre 30 anni, e il pubblico napoletano deve essere una sola cosa con la squadra. L’obiettivo è più importante di tutto. Noi facevamo il riscaldamento e già quando alzavi lo sguardo era già pieno e che incitava, sentire il pubblico a me personalmente era come una iniezione di adrenalina, se avevi un dolorino ti passava già con i tifosi, a me personalmente era così.

Io vengo dall’Argentina dove il tifo rappresenta molto ed i napoletani sono simili a quelli del Boca, Gimnasia, c’è sempre stato il paragone. Ognuno può manifestare come vuole, ma lo farei nelle sedi opportune e con i diretti interessati. Alla domenica si deve tifare!”.

