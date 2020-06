Coronavirus, in Brasile la situazione peggiora, più di 1000 vittime al giorno

Ci sono stati 84.163 nuovi contagi nell’intera America Latina nelle ultime 24 ore, per un totale di 1.238.101 casi, e 2.851 morti, in tutto 62.195.

A incidere sono innanzitutto i casi in Brasile, dove i contagiati nell’ultimo giorno sono stati 30.830, per un totale di 645.771, e le nuove vittime poco più di 1.000, con 35.026 decessi in totale legati alla pandemia.

Il secondo Paese più colpito nel continente sudamericano è il Perù con 187.400 casi e 5.162 vittime, seguito dal Cile con 122.499 positivi e 1.448 decessi.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Coronavirus, la Campania si conferma: zero positivi per il secondo giorno di fila

Calciomercato – Faggiano, DS del Parma: “Lozano è un nome interessante”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB