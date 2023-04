Lecce-Napoli, Spalletti: “Simeone da valutare, vittoria importante che ci da tranquillità”

Lecce-Napoli, il commento di Spalletti dopo la vittoria degli azzurri

L’allenatore del Napoli Luciano Spalletti ha commentato ai microfoni di DAZN la vittoria degli azzurri contro il Lecce, che consente ai partenopei di volare momentaneamente a +19 dalla Lazio seconda in classifica. Ecco quanto dichiarato:

“Ho a che fare con calciatori che sanno valutare da soli i comportamenti da avere nelle partite. Questo è un campo difficile, il Lecce ha fatto risultati importanti contro tutte le grandi, è una squadra che si esalta nella qualità alta. E’ messa benissimo in campo e l’ho detto anche a Baroni. Non era facile portare a casa il risultato dopo quella sconfitta lì, dopo qualche problemino fisico, nella settimana del Milan. Questo risultato ci dà tranquillità per preparare bene le prossime partite. Simeone va valutato bene, per capire cosa abbia. Finale nervoso? Il direttore di gara ha fatto una buonissima partita. Lì l’ha valutata finita e non è che cambiasse molto. Secondo me la decisione di Manganiello è stata giusta. Poi l’atteggiamento della squadra anche in quella situazione mi è piaciuto”.

