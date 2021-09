Leicester-Napoli, gli azzurri potrebbero chiedere il rinvio della gara

Il quotidiano Tuttosport si sofferma sulla sfida di Europa League tra Leicester e Napoli.

Recentemente si è parlato dei problemi del Napoli relativi alla sfida di Europa contro il Leicester in programma il prossimo 16 settembre. Tale problematica riguarda quattro giocatori azzurri, che all’arrivo in Inghilterra saranno probabilmente costretti a fare un periodo di quarantena. David Ospina, Amir Rrahmani, Eljif Elmas e Victori Osimhen provengono infatti da zone considerate pericolose dal governo inglese. Si era tuttavia parlato di un decreto che avrebbe permesso ai giocatori di scendere comunque in campo, ma in caso ciò non accada probabilmente il Napoli chiederà il rinvio della gara.

Ecco quanto riportato da Tuttosport:

“Ospina è rientrato in albero solo in serata, Osimhen lo ha anticipato di qualche ora e non ha partecipato alla rifinitura. Oggi ci saranno entrambi, però è forte il rischio che giovedì non potranno giocare a Leicester: chi entra in Inghilterra e proviene da una zona rossa, deve osservare 10 giorni di quarantena. Come si risolve il problema? Il Napoli punta sulla Uefa, provando ad avere una deroga come c’è stata per i recenti Europei, oppure rinviare la gara ad altra data.”

