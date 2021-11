L’espressione “corto muso” di Allegri diventa un neologismo, spiegato dalla Treccani

L’espressione “corto muso” di Massimiliano Allegri diventa un neologismo nella prestigiosa enciclopedia Treccani, che spiega la genesi della locuzione avverbiale:

“Allegri in conferenza stampa parla del fatto che il vantaggio, pur ampio della sua squadra, conta poco. In fondo, spiega, per vincere lo scudetto basta arrivare un punto sopra il Napoli. E per sottolineare il suo concetto usa una metafora: nell’ippica, il cavallo che vince la corsa può arrivare al fotofinish anche pochi centimetri prima dell’avversario, mettendo davanti semplicemente il muso. “Corto muso” è l’espressione tecnica con cui si indica questa situazione. La conferenza stampa, condivisa sui social, è diventata virale”.

