L’ex Gattuso pronto a ripartire, contatti avviati con l’Al Nasr

Gattuso può finire all’ Al Nasr

Gennaro Gattuso, ex allenatore del Napoli, è pronto a rimettersi in panchina e affrontare una nuova avventura. Secondo a quanto riportato da Tuttomercatoweb, l’ex campione del mondo è in contatto con Al Nasr che è alla ricerca di un nuovo allenatore. Il club sarebbe orientato sulla scelta di un tecnico italiano, nella speranza di risollevare l’attuale situazione in classifica che non è delle migliori. Ci sarebbero contatti avviati con Gattuso, che sarebbe tentato da questa nuova esperienza e potrebbe anche accettare. Nei prossimi giorni potrebbero esserci novità importanti.

