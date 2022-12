Idea di Spalletti prima della ripresa del campionato di Serie A. I dettagli

L’idea di Spalletti, una nuova amichevole prima della ripresa del campionato di Serie A

Notizie Napoli – Ciro Venerato giornalista Rai è intervenuto A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, annunciando un’idea proposta da Spalletti da attuare prima della ripresa del campionato, riguarda una possibile nuova amichevole per il Napoli. Di seguito le parole del giornalista:

“Forse sì, ma non un avversario importante. Me lo auguro, è un’idea di Spalletti. Sarà una squadra non di livello simile a quelle affrontate durante gli ultimi impegni. Nelle ultime gare non è emerso il vero Napoli per l’assenza di numerosi calciatori. Contro l’Inter, invece, scenderà in campo la formazione titolare e non il Napoli delle riserve, o per lo più quello visto nelle amichevoli disputate con Villarreal e Lilla”.

Il Napoli potrebbe tornare in campo prima dell’inizio del campionato e può darsi che gli azzurri decidano di giocare un amichevole contro la Juve Stabia, come già successo in estate, oppure contro la Primavera, come riportavano le notizie in mattinata.

