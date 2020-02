Carlo Alvino:” Mertens pensa solo al Napoli. Alla fine si arriverà all’accordo”

Le considerazioni sul futuro dell’attaccante azzurro

Carlo Alvino, è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, dove ha espresso delle considerazioni riguardo il rinnovo del contratto di Mertens. Ecco quanto dichiarato: “Quello che posso dire che la società sta tenendo in piedi un dialogo per il rinnovo di Dries Mertens, da diverse settimane, o meglio da diversi mesi. Il calciatore con quella esultanza ha dimostrato che ha solo una squadra in testa, non ci sono dubbi in tal senso. Penso che alla fine si arriverà ad un accordo, lui chiuderebbe la carriera, essendo questo l’ultimo contratto con la maglia azzurra del Napoli. Queste sono le notizie che mi arrivano da dentro. Vi dico che lui in testa ha soltanto il Napoli, non ci sono dubbi. Penso che alla fine finirà con un accordo tra le parti. A quello stanno lavorando le parti ed i dirigenti della squadra partenopea. Non ce ne sono calciatori sul mercato come il belga, difficoltoso trovare uno con le sue caratteristiche tecniche. Conviene al Napoli e converrà anche al calciatore restare ancora in azzurro per chiudere definitivamente la carriera in Italia, con la maglia azzurra dei partenopei”.

