La Stampa – Cairo su tre riserve del Napoli: occhi su Ostigard, Cheddira e Gaetano

L’edizione odierna del quotidiano, dopo l’approdo di Buongiorno al Napoli, ha posto l’attenzione sull’interesse del Torino per tre azzurri. Urbano Cairo avrebbe messo gli occhi su Leo Ostigard, che il ds Vagnati vorrebbe regalare al tecnico Vanoli, prima della partenza per il ritiro estivo a Pinzolo. Nel mirino anche Walid Cheddira, ritornato in azzurro dopo il prestito al Frosinone. Inoltre, non si esclude neanche un affondo per Gianluca Gaetano e il classe 2006 della Primavera, Giuseppe D’Angelo.

