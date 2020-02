Galli, ag Edera: ”Il Napoli meritava la vittoria contro il Barcellona. Torino? Annata nera!”

Galli: il Barcellona ha avuto qualche mancanza, mentre il Napoli ha giocato con intensità

A Radio Marte, nel corso di “Si Gonfia La Rete”, è intervenuto Beppe Galli, agente di Simone Edera. Si è parlato di Napoli – Torino e del match di Champions League che la squadra azzurra ha giocato ieri contro il Barcellona.

Queste le parole di Galli:

SU NAPOLI-BARCELLONA

“Il Napoli ha fatto un’ottima partita, meritava di vincere. Peccato perché si giocherà il ritorno al Camp Nou. Il Barcellona ha avuto qualche mancanza, mentre il Napoli ha giocato con intensità”.

GALLI SUL TORINO

‘E’ un’annata un po’ nera, dalle aspettative che avevamo stiamo facendo un bruttissimo campionato. Speriamo che si riprendano perché è una squadra con dei valori. Ci sono delle annate storte, credo che il problema non era Mazzarri. E’ stato un insieme di situazioni che si sono accavallate, sembrava che in certo momento la situazione fosse cambiata e invece… Il calcio è bello per questo, si guardi il Verona che ha sorpreso tutti questa stagione”.

SUI DIFENSORI DELLA SERIE A

”Difensori non altezza della Serie A? No, ci sono annate dove alcune situazioni pagano. In altre squadre c’è chi fa peggio ma poi la palla prende il palo o va fuori di poco. E’ il risultato negativo che enfatizza l’errore. Non sono d’accordo con questa affermazione, si guardi quanto fatto lo scorso anno dalla difesa granata”.

GALLI SU EDERA

”Mi auguro che Edera possa fare minutaggio, perché è un grande calciatore. Longo ha dimostrato di vederlo di più e gli sta dando maggior fiducia. Spero che continui su questa strada, perché un calciatore più gioca e più acquisisce fiducia”.

Si prenda il caso di Insigne, prima Lorenzo giocava con un po’ di paura, oggi può fare una giocata diversa. Edera ha fatto un’ottima partita con il Milan dopo tanto tempo che non giocava dall’inizio, ha fatto una gara di spessore”. Conclude Galli.

