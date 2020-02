Delusione per una piccola tifosa, niente foto con Messi

Aveva alloggiato nello stesso hotel del Barcellona

Come riportato da Gianluca Di Marzio nel corso di un collegamento con Sky Sport, una piccola tifosa era arrivata a Napoli per seguire il big match di stasera. Era giunta in città con tutta la sua famiglia dal Friuli, scegliendo di alloggiare nello stesso albergo dei catalani per realizzare il sogno della bambina: una foto con il suo idolo Messi. Ma purtroppo hanno ricevuto una delusione. Secondo le disposizioni della questura, a causa della forte paura di contagio del coronavirus, è stato vietato di avvicinare i giocatori per le foto. La ragazzina però ha deciso di non mollare, e aspetterà al rientro in albergo la squadra per avverare il suo sogno, sempre che il club non decida di andare direttamente a Capodichino.

