Napoli ad un passo dall’impresa! Non basta il cuore e un super Mertens per battere il Barcellona

Il Napoli sfiora l’impresa contro il Barcellona e soltanto alcuni episodi poco fortunati impediscono agli uomini di Gattuso di sconfiggere clamorosamente la compagine catalana. Mertens segna e raggiunge Hamsik a 121 gol in azzurro, poi si infortuna. Griezmann trova il pari in una delle poche occasioni create

Nella notte del San Paolo, il Napoli deve rammaricarsi per non aver vinto il primo round della sfida di Champions League contro il Barcellona.

Sfortunata la squadra azzurra che, questa sera, meritava le vittoria contro la compagine catalana. Gli uomini di Gattuso hanno interpretato tatticamente nel migliore dei modi il match.

Fase difensiva perfetta con la partecipazione di tutti i calciatori azzurri. Anche gli attaccanti si sono sacrificati a tutto campo per chiudere ogni spazio e costringere i giocatori di Setièn ad uno sterile ed improduttivo palleggio.

Con un Zielinski -che ha disputato una ottima gara a livello tattico impreziosita da uno stupendo assist- e Mertens, autore del goal del Napoli, strepitoso in fase di copertura, impostazione e conclusione, tutti gli azzurri hanno disputato un ottimo match che lascia ancora qualche speranza per la qualificazione al turno successivo della massima competizione continentale.

Di fatto, Gattuso, con un 4-5-1, ha imbrigliato il Barca costringendo la squadra spagnola a limitarsi a pochi spunti di un certo rilievo.

L’infortunio subito da Mertens e l’unico tiro effettuato dal Barcellona con l’acuto di Griezmann permettono ai catalani di portare a casa un pareggio con la realizzazione di un goal che permette a Messi e compagni di giocare il ritorno in una situazione molto favorevole

Callejon, tatticamente ineccepibile, ha disputato un’ottima gara, ma ha sprecato una grandissima occasione, dopo il pareggio ottenuto dai Blaugrana, tirando, solo davanti alla porta, il pallone addosso a Ter Stegen.

Al termine del match il San Paolo applaude, ma per passare il turno il 18 marzo a Barcellona, al Napoli servirà un’impresa al Camp Nou.

Questo Napoli, per il modo in cui ha affrontato una delle squadre più forti al mondo, va elogiato. La partita di questa sera potrebbe aprire nuovi favorevoli orizzonti per Gattuso ed i suoi uomini.

Vincenzo Vitiello

CONTENUTI EXTRA

