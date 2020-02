Lozano, tutto confermato. Andrà in tribuna

Bocciatura definitiva per il messicano

Notizia che era già nell’aria da un paio di giorni, e con l’arrivo dell’annuncio delle formazioni ufficiali è stato tutto confermato. Lozano non sarà della partita, andrà in tribuna insieme a Lobotka e Karnezis. Molti si interrogano se questa sia davvero la bocciatura definitiva per il talento messicano, visto anche il suo scarso utilizzo nell’ultimo periodo da parte di Gattuso.

