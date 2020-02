Freixa, ex Barcellona:”15 anni di successi, ma ora il ciclo è finito”

Nel calcio i cicli possono finire

L’ex dirigente del Barcellona Toni Freixa, è stato intervistato in esculiva dai colleghi di TMW. Ecco quanto dichiato: “Il Barcellona viene da 15 anni di successi, salvo qualche passo falso in Champions, pur avendone vinte quattro. Nel calcio, così come nella vita, i cicli possono terminare. La nuova sfida di chi lo dirige deve essere quindi quella di provare a dare continuità al Barça del passato, cosa che in questo momento non si sta riuscendo a fare. Speriamo di tornare presto a vincere e convincere in ogni competizione”.

