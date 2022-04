L’Inter batte la Roma e diventa prima in classifica, Napoli a meno 5 dalla vetta

L’Inter batte la Roma e diventa prima nella classifica di Serie A, il Napoli adesso ha cinque punti che lo separano dalla vetta.

È da poco terminata Inter-Roma, gara che ha visto un netto trionfo dei nerazzurri. L’Inter ha infatti battuto la Roma per 3-1 ed attualmente la squadra allenata da Simone Inzaghi è prima in classifica con 72 punti. Segue poi il Milan con 71 punti, ma i rossoneri devono ancora disputare la sfida della settimana, in programma domani sera contro la Lazio.

Al terzo posto c’è il Napoli di Luciano Spalletti: la squadra è ancora in corsa per la lotta Scudetto, ma nelle ultima gare ha perso un po’ di punti ed attualmente è a meno cinque dalla vetta della classifica. Gli azzurri devono dunque vincere assolutamente le prossime gare per restare al passo con le milanesi.

