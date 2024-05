La Gazzetta dello Sport – L’Inter pensa a Di Lorenzo, ma ADL non dimentica Zielinski

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sulla richiesta di Giovanni Di Lorenzo di lasciare il Napoli. Sulle tracce del capitano c’è l’Inter, che ha già preso Piotr Zielinski a zero. Aurelio De Laurentiis questa cosa se la ricorda bene, e sicuramente non sarebbe un affare facile per i nerazzurri. Tuttavia, lo stesso Marotta ha il dovere di dover rimpiazzare Dumfries, che è tra i possibili sacrificati e in scadenza di contratto nel 2025. Il rinnovo non è semplice e potrebbe partire anche per 30 milioni di euro che non sarebbero un problema per l’Aston Villa. Per Di Lorenzo potrebbero inserirsi Juventus e Roma.

