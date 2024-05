Il Messaggero – De Rossi chiama Di Lorenzo: ADL chiede 20 milioni

Daniele De Rossi approfitta della situazione e chiama Giovanni Di Lorenzo. Da Roma arriva l’indiscrezione del quotidiano, che confermerebbe i contatti tra i due:

“Ha trovato la comprensione degli azzurri che non hanno messo ostacoli, né provato a convincerlo a rimanere, ma il costo del cartellino si aggira intorno ai 20 milioni. Inoltre, guadagna circa 3 milioni di stipendio a stagione. Il profilo per la Roma è quello giusto, ma ci sarà da capire se i giallorossi saranno pronti a un investimento del genere. Sul di lui ci sarebbero anche Inter, Atletico Madrid e Juventus. Piace moltissimo a De Rossi. I due hanno lavorato assieme durante Euro 2021 e Daniele lo ha anche recentemente chiamato per informarsi sulla sua situazione”.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

