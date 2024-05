Sky Sport – Conte verso il sì, ore caldissime in casa Napoli: c’è ancora Pioli

Il canale ha anticipato alcune mosse di Aurelio De Laurentiis. Con Gasperini sempre più vicino alla permanenza all’Atalanta, il presidente de Napoli si è mosso in anticipo per cercare di trovare un accordo finale con Antonio Conte. Rispetto a due settimane fa, oggi c’è stato un avvicinamento significativo tra le parti, e c’è volontà di chiudere l’accordo soprattutto per Manna. Le quotazioni sono salite enormemente, ma resta ancora l’alternativa Stefano Pioli che si è liberato dal Milan. Insomma, i colpi di scena potrebbero non mancare, il Napoli ha fretta e Gasperini non è più in pole.

