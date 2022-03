L’Inter vuole Mertens, per il belga il rinnovo con il Napoli è sempre più lontano

L’Inter sulle tracce di Mertens

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l’Inter starebbe pensando a Dries Mertens come rinforzo in attacco per la prossima stagione. Ecco quanto riporta la rosea oggi in edicola:

“L’altro profilo, possibilmente esperto e vincente da prendere in stile Dzeko, è invece un calciatore che arriverà più avanti, anche perché il mercato potrà proporre più soluzioni oggi impensabili, almeno in termini di prestito. Restando in Italia, è bene stare attenti al nome di Dries Mertens, a oggi lontano dal rinnovo con il Napoli. Va ricordato, a tal proposito, che proprio prima di firmare l’ultimo accordo con De Laurentiis, il belga aveva in mano un’offerta dell’Inter”.

