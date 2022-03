Napoli-Udinese, Insigne torna titolare. Politano favorito su Lozano

Napoli-Udinese, Insigne torna dal primo minuto

Napoli-Udinese è un altro snodo importante della stagione azzurra, una vittoria permetterebbe di consolidare il piazzamento champions e restare in corsa per un obbiettivo ancor più importante. Spalletti è deciso a confermare quasi in toto gli 11 di Verona, con solo un cambio nel reparto offensivo. Ospina guiderà la difesa, che sarà composta da Di Lorenzo, Koulibaly, Rrahmani e Mario Rui. A centrocampo Lobotka agirà da play basso, con al suo fianco Anguissa e Fabian Ruiz. In attacco torna Insigne titolare, con Politano confermato a destra. Osimehn sarà il terminale offensivo degli azzurri.

Napoli (4-3-3); Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Anguissa; Politano, Osimhen, Insigne.

