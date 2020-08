Benfica piglia tutto, occhi puntati su Lobotka

L’edizione odierna de Il Mattino riporta dell’interesse del Benfica per Stanislav Lobotka.

Il quotidiano di Via Scarfoglio mette in evidenza il sondaggio da parte del club portoghese che è il protagonista di questo mercato. Dal canto suo Lobotka, da poco arrivato in azzurro vuole mettersi in mostra perchè sente la fiducia del mister Gennaro Gattuso.

