Lista Champions, il Napoli potrebbe escludere Demme

Il quotidiano Repubblica si è soffermato sulla lista Champions del Napoli, in particolare sulla probabile esclusione di Diego Demme.

Il Napoli potrebbe prendere la decisione di escludere il centrocampista Diego Demme dalla lista per la Champions League. La notizia è stata riportata dall’edizione odierna di Repubblica. Un altro dubbio sarebbe poi la presenza del centrocampista Piotr Zielinski, poiché sembrerebbe essere sempre più lontano dal progetto del club azzurro.

Di seguito quanto si legge in merito:

“Napoli, andranno fatte delle scelte non soltanto per la lista Champions (due nuovi acquisti resteranno fuori) ma anche per quella del campionato dove proprio Demme rischia l’esclusione (a meno che non ci sia una rottura definitiva con Zielinski, ma ieri il polacco ha avuto un colloquio con Mazzarri e dovrebbe giocare contro la Lazio). Demme, intanto, sarà a disposizione per la trasferta di domenica all’Olimpico contro la Lazio.”

Fonte foto in evidenza – Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE – Dendoncker è un nuovo giocatore del Napoli

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Giorgia Meloni, alla festa di compleanno c’è anche Andrea Giambruno: “Sicuri che si siano davvero lasciati?”