LIVE – Sorteggio Champions League, fase a Gironi: Juve in prima fascia. Inter, Atalanta e Lazio rischiano

Sorteggio Champions League 2020-21 – Juventus in prima fascia, le altre italiane in terza

Il sorteggio della fase a gironi della Champions League è in programma oggi 01 ottobre 2020 alle ore 17 a Nyon. La Juventus è in prima fascia, come i club vincitori dei loro campionati; pericolo gironi di ferro per Inter, Lazio ed Atalanta che verranno “pescate” dalla terza fascia. Ecco l’elenco delle 32 squadre qualificate per la fase a gironi dell’edizione 2020-21:

PRIMA FASCIA

Bayern (Germania), detentrice Champions

Siviglia (Spagna), detentrice Europa League

Real Madrid (Spagna)

Liverpool (Inghilterra)

Juventus (Italia)

Psg (Francia)

Zenit (Russia)

Porto (Portogallo)

SECONDA FASCIA

Barcellona (Spagna)

Atlético Madrid (Spagna)

Manchester City (Inghilterra)

Manchester United (Inghilterra)

Shakhtar Donetsk (Ucraina)

Borussia Dortmund (Germania)

Chelsea (Inghilterra)

Ajax (Olanda)

TERZA FASCIA

Dinamo Kiev (Ucraina)

Salisburgo (Austria)

RB Lipsia (Germania)

Inter (Italia)

Olympiacos (Grecia)

Lazio (Italia)

Krasnodar (Russia)

Atalanta (Italia)

QUARTA FASCIA

Lokomotiv Mosca (Russia)

Marsiglia (Francia)

Club Brugge (Belgio)

Borussia Monchengladbach (Germania)

İstanbul Basaksehir (Turchia)

Midtjylland (Danimarca)

Rennes (Francia)

Ferencvaros (Ungherese)

