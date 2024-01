De Maggio: “Zanoli verso il Genoa, novità nelle prossime ore per la chiusura”

De Maggio conferma, Zanoli vicinissimo al Genoa

Nel corso della diretta della trasmissione radiofonica Radio Goal, Valter De Maggio ha annunciato il passaggio ormai imminente dal Napoli al Genoa di Alessandro Zanoli. Ecco quanto dichiarato:

“Vi posso dare una notizia di mercato: Alessandro Moggi sta lavorando con il Napoli e con il Genoa per chiudere il prestito del terzino destro azzurro Alessandro Zanoli alla squadra ligure. Ci saranno novità nelle prossime ore per la chiusura dell’affare che dovrebbe andare comunque in porto.”

Fonte immagine in evidenza: flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

L’Inter dei parametri zero: pronto Zielinski in estate

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Belen Rodriguez e i tradimenti di Stefano De Martino: “Con Alessia Marcuzzi? Tutto vero”