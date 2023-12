Ag. Dragusin: “Via dal Genoa solo per le top italiane, Inter o Milan, anche la Premier”

L’agente di Dragusin sul futuro del calciatore

L’agente di Dragusin Florin Manea ha rilasciato alcune dichiarazioni sul futuro del suo assistito in esclusiva a Sportitalia. Il giocatore piace tanto al Napoli e l’agente fa chiarezza sulle possibili scelte future. Di seguito le sue dichiarazioni.

Ag. Dragusin:

“Poco fa mi ha detto che era già in palestra ad allenarsi”

Lo stesso Gila ha detto: “Spero che non me lo portino via”. A che punto siamo con il rinnovo?

“Ci siamo detti che parleremo dopo il mercato. Neanche noi vogliamo partire, partiamo da questo presupposto. Poi se viene un club importante che può fargli fare un salto nella carriera è normale che lo possa valutare. Così come il Genoa, qualora arrivasse una cifra importante, stando a quanto si legge sul fatto che si parla di possibili offerte da 30 milioni. Nella vita certi treni arrivano una o due volte, ma non abbiamo nessuna fretta di andarcene: tante squadre hanno chiamato e sono interessate. Se ne uscirà qualcosa da queste bene, altrimenti siamo felici qui e dopo il mercato troveremo sicuramente un accordo per rinnovare”.

In Italia si parla di squadre come Roma ed Atalanta, bisognose di un difensore. Il target va bene per lui, o punta ancora più in alto?

“Secondo me se lascia il Genoa, lo deve fare per una squadra molto importante. Parlo di una delle 5-6 top in Premier League, le top in Italia come Inter o Milan. Faccio questi nomi come esempi, non per dire che si siano interessate. Sono squadre fortissime che ci farebbe piacere se si interessassero a lui. Vediamo, ora pensa a lavorare”.

Comunque ci può confermare che anche dall’Italia hanno chiamato per averlo?

“Sì, ci sono anche squadre italiane interessate a lui, lo posso confermare. Come dicevo, per prima cosa deve essere contento il Genoa. Poi è normale che a quel punto toccherebbe a me portare avanti i colloqui. Se arriva, arriva, altrimenti stiamo benissimo così”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Torino-Napoli, biglietti in vendita per il settore ospiti: prezzi ed info

FOTO – Gollini e Olivera fermi ai box: impegnati nelle terapie

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Chiara Ferragni, la rivelazione: “Sì, Fedez a Sanremo mi ha ferito”