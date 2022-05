Domenichini: “Il nostro obiettivo da sempre, la qualificazione Champions. Dispiace sogno non avverato”

Conferenza stampa di Domenichini vice allenatore del Napoli

Marco Domenichini vice allenatore del Napoli ha parlato in conferenza stampa per presentare il match contro il Torino.

Domenichini:

“Complimenti alla squadra per la qualificazione in Champions League”

Domanda a Domenichini sul rendimento deludente in casa:

“Partite in casa? Ci sono gli avversari e poi vanno considerate partite come quelle contro Empoli e Spezia con tante circostanze sfortunate”

Domanda a Domenichini sulla zona Champions:

“Di scontato non c’è niente, il nostro obiettivo è sempre stata la qualificazione Champions. Ci siamo riusciti nonostante i tanti problemi, il dispiacere ci può stare perchè avevamo un sogno da poter trovare e non ci siamo riusciti però non dobbiamo essere scontenti ma felici. La squadra ha sviluppato un buon calcio arrivando all’obiettivo in modo bello dando uno spettacolo importante”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Alvino: “Ospina via: Napoli interessato a Musso dell’Atalanta”

Tanti auguri Dries Mertens: gli auguri della SSC Napoli

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici