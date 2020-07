Gattuso: “Dobbiamo migliorare sulla mentalità. Barcellona? Pensiamo al campionato”

Rino Gattuso, allenatore della Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky subito dopo la vittoria del suo Napoli sulla Roma: “Lozano più reattivo ultimamente”

Rino Gattuso, allenatore della Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky subito dopo la vittoria del suo Napoli sulla Roma. Ecco quanto raccolto da ForzAzzurri:

Funziona la “cura” Gattuso?: “Non c’è nessuna cura. Alleno giocatori forti: dopo la vittoria della Coppa Italia ho cercato sempre il meglio da loro. Il prossimo anno resteranno in tanti e tutti insieme dobbiamo saper pure soffrire. Lorenzo Insigne deve lavorare e deve provare a saltare l’uomo. Se le gambe lo aiutano può fare sempre la differenza. E’ un ragazzo molto smart, molto intelligente; le situazioni di gioco in allenamento le recepisce subito. Lozano deve giocare a campo aperto perchè ha una velocità incredibile. Ultimamente lo vedo più sveglio e più reattivo. Il messicano preferisce la palla lunga ma deve migliorare nel palleggio perchè oggi è così che giochiamo. Il Napoli deve migliorare nella mentalità, il futuro di questa squadra dipende dalla mentalità. Secondo me, questa squadra qualitativamente è molto forte e credo siamo una delle prime squadre in Europa a fare un ottimo palleggio, ma bisogna migliorarsi correndo bene tutti quanti. A tanti non piace, ma bisogna farsene una ragione. I problemi negli ultimi 20 metri nascono perchè ci sono calciatori che cercano lo spazio e la profondità e facciamo un po’ fatica sotto questo aspetto. Dobbiamo migliorare anche in questo. La rosa del Napoli ha giocatori funzionali: Elmas e Demme sono molto interessanti, Lozano ci sta dando una grossa mano e in sostanza abbiamo una delle rose più importanti. La sfida col Barcellona? Penso al campionato. Dobbiamo crescere perchè in questo momento non possiamo pensare di regalare le partite ai nostri avversario. Spero di arrivarci bene a Barcellona.

Antonio De Nigro

