La Gazzetta dello Sport – Da Milano, Napoli troppo brutto per essere vero: manca il ritmo.

La clamorosa sentenza del quotidiano sulla sconfitta del Napoli: “Troppo brutto per essere vero. Manca il ritmo, la gamba non gira al massimo e contro un avversario brevilineo e rapido si finisce per fare una brutta figura. Il gioco latita perché sincronismi nelle due fasi non se ne vengono per via di questa condizione non al meglio”.

