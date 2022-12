Corriere dello Sport – Regali in anticipo: il Napoli concede la vittoria al Lille, ma i tifosi ci sono.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del quotidiano: “Il Napoli fa i regali in anticipo”. Dopo il ko con il Lille, non si può fare a meno di analizzare le mosse degli uomini di Spalletti, ma nello specifico sottolineare quanto la tifoseria azzurra sia stata di supporto: “È un calcio finto, ha senso fino a un certo punto, però il 4-1 del Lilla qualcosa lascia nell’espressione del Napoli, fosse anche un ghigno, che il «Maradona» risistema con una carezza, due cori affettuosi e comprensivi e una leggerezza natalizia ch’è un balsamo per l’anima. È un periodo «faticoso», atleticamente e mentalmente, i muscoli paiono zavorre”.

Fonte foto: Instagram @officialsscnapoli

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Il Napoli blinda Kvaratskhelia, pronto il rinnovo

Zerbin: “E’ un anno importante, penseremo partita dopo partita”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

La nave ong Life Support attracca nel porto di Livorno