Caso Juventus, Chiellini confessa tutto ai magistrati sulla questione stipendi

L’ex capitano della Juventus Giorgio Chiellini, come riportato dall’edizione odierna di Repubblica, è stato ascoltato in merito al caso stipendi che riguarda il club bianconero. Ecco quanto riportato dal quotidiano oggi in edciola:

“Ha tentato di proteggere il club bianconero: ricordi poco precisi e qualche scivolone di memoria. Correggendosi di fronte ai documenti sfoderati dai pm che gli ricordavano l’obbligo di dire la verità. Del periodo Covid, Chiellini racconta che fu lui stesso a individuare nel numero di quattro le mensilità a cui rinunciare formalmente. Con la promessa che ripresa la stagione, sulla base di quello che sarebbe successo, una parte sarebbe tornata indietro. Una parte dei contratti sarebbe stata riadeguata in base a quanto avremmo giocato. Questa parte sarebbe oscillata tra le due e le tre mensilità. Se qualcuno fosse andato via la stagione successiva? Quello che a me è stato messo in busta paga l’anno dopo, sarebbe stato dato a chi andava via come un incentivo all’esodo”.

