La Gazzetta dello Sport – Napoli e Inter in corsa per Retegui: gli azzurri lo vogliono soffiare alla milanese.

Mateo Retegui è ormai da tanto tempo in orbita Inter. L’edizione odierna del quotidiano informa i nerazzurri, però, che il pericolo che il talento possa sfuggirgli dalle mani è concreto. Nonostante il sì del giocatore, strappato ormai da tempo dalla beneamata, il futuro dell’attacco ruota attorno a Romelu Lukaku. Se il belga non dovesse rimanere a Milano, la dirigenza si fionderebbe sul centravanti di Roberto Mancini.

Quando tornerà in Italia per le finali di Nations League, l’Inter cercherà di approfondire la situazione, consapevole che il costo del suo cartellino si aggira attorno ai 18 milioni di euro. Tuttavia, la situazione inizia ad accendersi, perché sul talento ci sono anche Napoli, Roma e l’Eintracht Francoforte. Motivo per cui, i nerazzurri seguono anche altri profili, come i parametri zero Marcus Thuram e Roberto Firmino.

