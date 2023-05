Elkann sui social: “Parole ADL? Lascio parlare, contano i fatti: noi 38 scudetti, loro 3”

Elkann sui social risponde ad alcuni tifosi, dopo le parole di De Laurentiis sui campionati irregolari

Lapo Elkann sui social risponde ad alcuni tifosi dopo le parole di Aurelio De Laurentiis sui campionati irregolari:

Elkann:

“Lasciali parlare, contano i fatti. 38 scudetti, loro 3”. E ancora: “Concentriamoci su di noi e non su di loro ricordatevi che la vita è un ciclo, in questo momento per noi non è uno dei migliori ma sono certo che se ciò che viene detto che hanno fatto pagheranno, ma non è il nostro problema concentriamoci su ricostruire la Nostra Juventus che la Nostra Priorità”.

