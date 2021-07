Bordin ex allenatore di Jorginho: “Oggi è un top-player a livello europeo. Vi dico cosa mi chiedeva sempre”

Bordin, ex allenatore di Jorginho

Roberto Bordin, ex allenatore di Jorginho, harilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli:

Bordin:

“Con me Jorginho era giovanissimo, fu girato in prestito e al rientro guadagnò il posto da titolare all’Hellas Verona. Ricordo che mi chiedeva, a fine sessione, di proseguire da solo gli allenamenti per migliorare alcuni aspetti. Oggi è cresciuto tantissimo, è un top-player a livello europeo”.

