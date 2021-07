Calciomercato, Klopp pensa a Zielinski pe sostituire Wijnaldum

Calciomercato, Klopp da la caccia a Zielinski

Piotr Zielinski è entrato nel mirino del Liverpool di Klopp, che ha individuato nel centrocampista polacco il giusto rinforzo per il centrocampo dei reds. A riportare la notizia è il Corriere del Mezzogiorno, che aggiunge:

“Il Napoli non ha ancora ricevuto offerte ufficiali ma l’entourage del giocatore negli ultimi giorni ha incassato qualche telefonata dalla Premier League. Prima si è fatto avanti il Manchester City, poi il Liverpool. Klopp è uno storico estimatore di Zielinski, i Reds hanno provato a prenderlo anche quando non aveva ancora rinnovato con il Napoli e aveva una clausola rescissoria da 65 milioni di euro. Il Liverpool ha perso Wijnaldum che è andato a parametro zero al Paris Saint Germain, nella lista dei possibili sostituti c’è anche Zielinski a far concorrenza ad idee più giovani: Bissouma del Brighton e Gravenberch dell’Ajax.”

