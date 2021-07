Napoli, a Dimaro allenamenti a porte aperte per 700 tifosi

Napoli, a Dimaro allenamenti visibili ai tifosi

In diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto il sindaco di Dimaro Andrea Lazzaroni, il quale ha parlato del prossimo ritiro degli azzurri. Ecco quanto dichiarato:

“Stiamo lavorando tantissimo per l’arrivo del Napoli tra qualche giorno sul nostro territorio. Ieri ad esempio siamo stati allo stadio per ultimare le misure per garantire il distanziamento richiesto. L’evento legato a Luciano Spalletti? Si terrà in teatro, c’è tanta attesa per accogliere il nuovo allenatore come si conviene. Per quanto riguarda i tifosi, va detto che ogni giorno ci saranno gli allenamenti del Napoli e saranno tutti open, ci sono 700 posti pronti con le prenotazioni. E’ il massimo sforzo che avremmo potuto fare.”

