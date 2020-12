Llorente pronto a dire si alla Sampdoria. Mossa decisiva del Napoli

Llorente pronto per la cessione alla Sampdoria

Fernando Llorente, è sempre più vicino al trasferimento all Sampdoria. Come riporta l’edizione odierna de Il Mattino, la trattativa che porterà lo spagnolo a Genova è alle battute finali. Ecco quanto riporta il quotidiano oggi in edicola:

“Tra i panchinari ci sarà anche Llorente, obiettivo proprio della Samp per il mercato di gennaio: trattativa tra i due club. Napoli potrebbe contribuire a parte dell’ingaggio per favorire il buon esito dell’affare. Una mossa importante, forse decisiva”.

