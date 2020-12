Napoli-Sampdoria, Gattuso fa poco turnover. Tornano Manolas e Politano

Napoli-Sampdoria, Manols e Politano titolari

In vista della sfida di oggi alle 15:00 contro la Sampdoria, Gattuso applicherà un tournover minmo. In porta confermato Ospina, mentre a far coppia con Koulibaly ci sarà Manolas. A destra confermato Di Lorenzo, mentre sulla fascia opposta ballotaggio tra Mario Rui e Ghoulam con quest’ultimo favorito. A centrocampo, conferma per la coppia composta da Bakayoko e Fabian Ruiz. Nel reparto offensivo, Lozano osserverà un turno di riposo con Politano che partirà titolare. A sinistra confermato Insigne, con Zielinski che agirà alle spalle di Mertens.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Bakayoko, Fabian; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens

