Lo Stadio Maradona registra il sold out per Napoli-Juventus

In occasione della sfida tra Napoli e Juventus lo Stadio Diego Armando Maradona ha registrato il sold out.

Lo Stadio Diego Armando Maradona ha registrato il sold out per la sfida di campionato di questa sera tra Napoli e Juventus in programma questa sera alle ore 20:45.

Secondo quanto si legge sull’edizione odierna di Tuttomercatoweb fino alla giornata di oggi mancavano pochi biglietti per il tutto esaurito, terminati poco fa.

Di seguito quanto riportato in merito:

“Torna il pienone al Maradona. La vendita libera per Napoli-Juventus, iniziata il 26/02/2024, ha portato già da giorni al pienone in tutti i settori. Ieri erano disponibili solo poche centinaia di biglietti per la Tribuna Posillipo, oggi sono andati esauriti anche quelli. E quindi a Fuorigrotta ci sarà ufficialmente il tutto esaurito.”

